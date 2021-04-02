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Законопроект о реализации арестованного имущества прошел комитет Рады
11:24 02.04.2021 |
Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве" (№3360-1).
Как передает Укринформ со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР, за соответствующую рекомендацию комитет проголосовал в ходе онлайн-заседания 1 апреля.
"По результатам обсуждения Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета и технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.
Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд законодательных актов в сфере реализации арестованного имущества в рамках процедуры исполнительного производства. В частности, исключение процедуры реализации по фиксированной цене; определение порядка проведения электронных аукционов Кабинетом Министров по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов); обеспечение возможности проведения электронных аукционов способом продажи имущества с возможностью понижения начальной цены; введение процедур, которые обеспечат прозрачную реализацию активов; совершенствование процедуры реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.
Как сообщал Укринформ, 5 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3360-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".
Согласно тексту пояснительной записки, целью проекта закона является создание законодательных предпосылок для усиления прозрачности системы реализации арестованного имущества с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности, повышения эффективности исполнения судебных решений, совершенствования нормативного регулирования, а также устранения противоречий между действующими актами в части реализации активов в рамках процедуры исполнительного производства.
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