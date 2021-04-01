Кабмин установил порядок индексации алиментов

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, внес изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения, предусмотрев индексацию алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кроме того, решением правительства уточнены отдельные положения Порядка проведения индексации денежных доходов населения, которыми предусматривается урегулировать вопрос начисления индексации:

* денежного обеспечения военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы;

* денежных доходов в случае их повышения не с 1 числа месяца, пропорционально времени, отработанному до и после повышения доходов.

Как пояснили в Минсоцполитики, соответствующие изменения предусмотрены законом "О внесении изменений в статью 71 закона "Об исполнительном производстве "относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов , определенного судом в твердой денежной сумме".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон в сентябре 2020 года.

Законом установлено, что индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке. Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

При этом индексация не проводится, если это предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка.