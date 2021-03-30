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Рада узаконила использование паспортов в приложении «Дія»
17:56 30.03.2021 |
Верховная Рада внесла изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предусмотрев использование электронных документов наравне с бумажными.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4355 во втором чтении и в целом проголосовали 302 народных депутата.
Согласно пояснительсной записке, закон призван законодательно разрешить использование цифровых паспортов наравне с бумажными. Сейчас использование паспортов в приложении "Дія" регулируется постановлением Кабинета министров.
В частности, документом установлено, что е-паспорт - паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, оформленный средствами Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте жительства (при наличии).
При этом е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица и используются на территории Украины для удостоверение личности и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг в тех же случаях, что и паспорта на физическом носителе (пластиковой карты или книжечки).
В то же время е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в следующих случаях:
для пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
для въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;
для въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.
Закон вступает в силу с 23 августа.
"Украина - первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дія" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают", - прокомментировал принятие закона вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Минцифры запустило цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" в апреле прошлого года. Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев - более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются владельцами иностранных биометрических паспортов.
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