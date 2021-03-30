Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

За соответствующий законопроект №3553 "О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" во втором чтении и в целом проголосовали 256 народных депутатов.
Законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Законопроект также усовершенствует порядок воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе вводит воинский учет резервистов.