Зеленский подписал закон о давлении на бизнес

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъекты хозяйствования" № 1320-IX, который был принят парламентом 4 марта 2021 года, сообщает пресс-служба президента в четверг.

"Закон позволяет органам местного самоуправления осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной собственности соответствующих территориальных общин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы местного самоуправления также могут выступать с инициативой по осуществлению государственной проверки на предприятиях, которые не находятся в коммунальной собственности, а также в отношении физических лиц - предпринимателей, использующих труд наемных работников.

"Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов могут обращаться в центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, или его территориального органа (Государственная служба Украины по вопросам труда) о нарушениях субъектом хозяйствования законодательства о труде и занятости населения", - сообщают в Офисе президента.

Там подчеркивают, что исполнительные органы городских советов и объединенных территориальных общин лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения.

"Законом среди прочего предлагается освободить от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях Государственную службу Украины по вопросам труда и его территориальные органы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что документ также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым за невыполнение законных требований или недопущения должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и его территориальных органов или недопущения их должностных лиц к осуществлению мероприятий государственного надзора предусмотрен штраф для должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.