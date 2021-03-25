«Инвестняни»: Зеленский подписал законы о налоговых и таможенных льготах для инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о налоговых стимулам для инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Речь идет о двух законах. Первый - инициированный Президентом закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями во исполнение специального инвестиционного договора" № 1294-IX, который парламент принял 2 марта текущего года.

Согласно этому документу, временно, до 1 января 2035 года, от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оснащение и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов в соответствии с Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины.

При этом предполагается, что перечень и объемы ввоза таких товаров утверждаются Кабинетом Министров Украины вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Также Глава государства подписал инициированный им Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями в Украине" № 1293-IX, который Верховная Рада также приняла 2 марта.

Согласно этому закону, временно, до 1 января 2035 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оснащения (оборудования), комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", при условии, что эта прибыль получена в результате выполнения такого договора.

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору.

Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Реализация этих законов, как ожидается, будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов.

Верховная Рада Украины приняла в целом инициированные Президентом Владимиром Зеленским проекты законов № 3761 и № 3762 о налоговых и таможенных льготах для инвесторов 2 марта.

Ранее, в феврале, Президент Зеленский подписал закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями - закон об "инвестнянях". Им предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры (так называемые инвестняни) и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.