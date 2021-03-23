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Зеленский подписал закон о выдаче иностранцам биометрических украинских виз
21:30 23.03.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства "по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз" № 1328-их, принятый Верховной Радой 4 марта 2021 года.
Как сообщает пресс-служба президента во вторник, документ нацелен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.
"Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством. Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.
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