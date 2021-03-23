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Венецианка обнародовала рекомендации по законопроекту о политических партиях
21:19 23.03.2021 |
Венецианская комиссия утвердила рекомендации по совершенствованию законопроекту о политических партиях, указав на отдельные недостатки документа.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.
"Многие положения законопроекта Украины о политических партиях соответствуют предыдущим рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии. В частности, попытки разработчиков усилить прозрачность регистрации и функционирования политических партий, облегчить процесс регистрации политических партий, установить более эффективные требования к финансированию и финансовой отчетности, дополнительно разграничить полномочия надзорных органов с точки зрения мониторинга партийных финансов и обеспечения гендерного равенства, признаются и идут в правильном направлении", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что законопроект регулирует вопросы, которые обычно идут на усмотрение самих политических партий, что, в свою очередь, вызывает обеспокоенность внутренней автономии партий.
ОБСЕ БДИПЧ и Венецианская комиссия дают такие ключевые рекомендации по совершенствованию законопроекта
- Существенно пересмотреть или исключить требование к партии, которая желает быть зарегистрированной, о создании и регистрации региональных организаций по крайней мере в пяти избирательных регионах Украины, а также отменить требование о подтверждении зарегистрированных партий в течение одного года после их создания. Эта двойная сертификация представляется потенциально обременительным шагом, особенно, поскольку недавно созданные политические партии могут не участвовать в выборах, пока они не будут подтверждены.
- Удалить требование регистрации своих членов политическими партиями в Едином реестре членов политических партий, поскольку такой реестр непропорционально затрагивает права на свободу объединения политических партий и их членов, а также частную жизнь членов партий.
- Пересмотреть непропорциональные ограничения права физических лиц на пожертвования политическим партиям и одновременно снизить предельные размеры пожертвований для физических и юридических лиц. Венецианская комиссия отмечает, что, хотя ряд изменений по разрешениям пожертвований партиям являются положительными, положения, регулирующие, при каких обстоятельствах лица могут делать пожертвования, кажутся чрезмерно ограничительными, и в то же время общие границы пожертвований партиям остаются достаточно высокими.
- Более четко определить мандаты и компетенцию надзорных органов, поскольку в настоящее время эти положения являются достаточно размытыми.
- Ввести широкий спектр санкций за различные нарушения положений законопроекта.
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