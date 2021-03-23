Профильный комитет Рады вынес на общественное обсуждение законопроект о местных госадминистрациях

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства выносит на общественное обсуждение законопроект о местных государственных администрациях (№4298), сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Для обсуждения, оценки и рейтингования законопроекта до 4 апреля необходимо перейти по ссылке на портале Верховной Рады Украины "Общественное обсуждение законопроектов" – https://itd.rada.gov.ua/services/pubd/", – отмечается в сообщении.

Целью законопроекта является создание правовых основ для функционирования местных государственных администраций префектурного типа до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Также законопроект предлагает привести законодательства о местных госадминистрациях в соответствие с современными вызовами, которые стоят перед должностными лицами областных и районных администраций во время выполнения конституционных полномочий в пределах соответствующих районов и областей.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта приняла в первом чтении законопроект №4298 "О внесении изменений в закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно реформирования территориальной организации власти в Украине".