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Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте
16:56 19.03.2021 |
Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте (№4475; №4398, №4399).
Законопроект №4475 поддержали 265 народных депутатов, законопроект №4398 - 260, а законопроект №4399 - 256.
Законопроект №4475 предлагает реструктуризировать в обязательном порядке потребкредиты, предоставленные в иностранной валюте, при условии наличия у заемщика на момент предоставления займа перед кредитором.
Указывается, что обязательства, подлежащие обязательной реструктуризации, считаются реструктуризированными со дня вступления в силу законопроекта, таким образом, днем проведения такой реструктуризации считается день вступления в силу.
Законопроект №4398 предлагает обязать Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.
Законопроектом предлагает также исключить из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.
Кроме того, согласно тексту законопроекта, должник, проживающий в таком жилье, в случае недостаточности его доходов для выполнения условий реструктуризации, по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.
Согласно тексту законопроекта №4399, предлагается разрешить банкам, осуществляющим реструктуризацию кредитов физлиц в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, не корректировать финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток) на сумму свертывания резервов с валовой балансовой суммой по таким действующим кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащего реструктуризации.
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