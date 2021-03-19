Рада отправила законопроект об отмене перехода на «летнее» и «зимнее» время на повторное второе чтение

Верховная Рада отправила в профильный комитет на доработку для повторного второго чтения законопроект №4201 об отмене перехода на "летнее" и "зимнее" время в Украине.

Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Статья 5 данного законопроекта предусматривает, что сезонный переход времени в Украине впредь осуществляться не будет. Вместе с тем законопроект предлагает зафиксировать в Украине зимнее время (UTC + 2 по международной системе Coordinated Universal Time).

Также на всей территории Украины без исключения предлагается установить единое киевское время. Инициатор законопроекта, которым выступил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора – Российской Федерации.

В случае приятия в целом законопроект вступит в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, в Украине может быть снята необходимость переходить на "летнее" время 28 марта.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект №4201 в первом чтении.