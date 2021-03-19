Верховная Рада урегулировала работу коллекторов

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний.

Как сообщалось, законопроект №4241 в первом чтении Верховная Рада приняла за основу в конце января 2021 года. Он устанавливает правила работы коллекторов и их регулирования, в частности, порядок регистрации коллекторской компании, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.

Как ранее отмечал глава профильного финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, "закон запрещает унижение человека при взыскании долга. Запрещает ночные звонки, звонки работодателю, соседям, родственникам, распространение персональных данных. Дает Нацбанку эффективные полномочия по защите прав людей".

Нацбанк, участвовавший в подготовке документа, ранее подчеркивал, что его главной целью является урегулирование деятельности коллекторских компаний на законодательном уровне. "Сегодня законодательство не определяет терминов "коллектор" или "коллекторская деятельность" и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний. Из-за этого случаются многочисленные нарушения прав потребителей финансовых услуг", – отмечал регулятор.

Документ также предлагает создать публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Нацбанк, и обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, зарегистрироваться в общем реестре.

Помимо этого, предусматривается, что НБУ будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей и рассматривать обращения граждан.

Регулятор также получит возможность налагать штрафные санкции или исключать нарушителя из реестра коллекторских компаний в случаях нарушений.

Согласно законопроекту, банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту, а также информировать о компании, с которой предстоит урегулировать возможную просроченную задолженность.

Кроме того, законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенной взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность в виде штрафов и исключения из реестра коллекторских компаний.