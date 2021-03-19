Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект №5153 их пакета законопроектов о налоговой амнистии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комитет принял на заседании в четверг.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты №№5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.

При этом законопроекты предлагают установить, что даже если лицо не подаст декларации и не уплатит сбор, часть его активов будет подлежать автоматической легализации в рамках налоговой амнистии. В частности, речь идет об активах на сумму до 400 тыс. грн, квартире общей площадью до 120 кв. м или доме площадью до 240 кв. м, нежилой недвижимости до 60 кв. м, а также земельном участке и транспортном средстве, которые должны также отвечать ряду критериев.

