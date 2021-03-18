В законопроектах о евробляхах концепцию растаможки не изменят - Гетманцев

Концепция условий льготного растаможивания автомобилей на еврономерах при подготовке соответствующих законопроектов ко второму чтению меняться не будет.

Об этом говорится в комментарии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, предоставленном Укринформу.

"Законопроекты о "евробляхах" (№4643-д и №4644-д) готовятся ко второму чтению в комитете. Принятие этих документов важно, чтобы поставить точку в этой проблеме и окончательно решить этот вопрос. Концепция, которая была прописана в принятом за основу законе, остается. Мы не будем никоим образом смягчать условия и не будем делать более жесткими", - отметил парламентарий.

По его словам, это будет последний шанс для владельцев автомобилей на еврономерах, завезенных до 1 января 2021, их растаможить по льготной ставке.

"Больше такого не будет уже. После этого мы будем достаточно жестко штрафовать за использование таких автомобилей", - сказал Гетманцев.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в четверг утром владельцы автомобилей с ерономерами проводят акцию возле парламента, требуя принятия соответствующих законопроектов.

Митинг немногочисленный, проходит мирно. Участники в основном общаются с депутатами у входов в здание ВР.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект №4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым устанавливается льготная ставка для растаможивания автомобилей на еврономерах. Им предлагается установить, что в течение 180 дней после вступления в силу закона сумма акцизного налога определяется налогоплательщиком по формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

Кроме этого, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс. Документом предлагается освободить от штрафных санкций владельцев автомобилей на еврономерах, которые были ввезены до конца 2020 года, при условии единовременной уплаты 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Верховная Рада в ноябре 2018 года существенно повысила штрафы за незаконное использование автомобиля с иностранной регистрацией. Позднее парламент несколько раз откладывал введение новых штрафов.