Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского ветировать закон о создании Бюро экономической безопасности

Основатели Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины".

В своем заявлении, обнародованном в среду, основатели Центра отмечают, что форма и содержание документа демонстрируют некомпетентность и имитацию вместо решения насущных проблем.

"Сама идеология принятого закона является некорректной. Его целью должно быть определение основ государственной политики в сфере противодействия экономической преступности. Такая государственная политика должна избавиться от практики "запугивания" бизнеса и строиться на вмешательстве в предпринимательскую деятельность лишь тогда, когда очевидна и реальна угроза интересам общества или других субъектов предпринимательства", - указывают соучредители Центра.

Они добавляют, что закон "содержит много неоднозначных и непонятных формулировок", в частности, особое беспокойство у основателей Центра вызывает порядок формирования комиссии для отбора руководителя БЭБ.

"Трех членов комиссии назначает правительство, еще трех - СНБО, который возглавляет президент. И трех - Верховная Рада Украины. То есть при действующих политических условиях вся комиссия так или иначе будет контролироваться Банковой. Это очень удобно - с одной стороны, можно прикрыться конкурсом и снять с себя политическую ответственность за назначение, а с другой - получить полностью подконтрольного руководителя БЭБ", - говорится в заявлении.

В нем отмечатеся, что полномочия для противодействия экономической преступности остаются у Нацполиции, ГБР, СБУ, а не только в новом Бюро, что создает угрозу дублирования функций и политического "жонглирования делами".