Зеленский подписал закон об унификации ставок ввозной пошлины на текстильное сырье

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел XI Таможенного тарифа Украины об унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности" №1261-IX, который Верховная Рада приняла 19 февраля 2021 года.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, документ унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности, что ускорит таможенное оформление таких товаров и будет способствовать развитию отрасли. "Пересмотр ставок ввозной пошлины будет способствовать росту объемов ввоза на территорию Украины текстильного сырья и материалов для переработки", - говорится в сообщении.

Изменениями в раздел XI "Текстильные материалы и текстильные изделия" Таможенного тарифа Украины устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на пряжу, волокно, нити, которые не производятся в Украине (шелк, шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса, хлопок, другие растительные текстильные волокна; пряжа и ткани из бумажной пряжи). Также устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты и тому подобное.

В то же время закон повышает полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.