Финансовые новости
- |
- 12.03.21
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский подписал закон об унификации ставок ввозной пошлины на текстильное сырье
16:59 12.03.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел XI Таможенного тарифа Украины об унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности" №1261-IX, который Верховная Рада приняла 19 февраля 2021 года.
Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, документ унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности, что ускорит таможенное оформление таких товаров и будет способствовать развитию отрасли. "Пересмотр ставок ввозной пошлины будет способствовать росту объемов ввоза на территорию Украины текстильного сырья и материалов для переработки", - говорится в сообщении.
Изменениями в раздел XI "Текстильные материалы и текстильные изделия" Таможенного тарифа Украины устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на пряжу, волокно, нити, которые не производятся в Украине (шелк, шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса, хлопок, другие растительные текстильные волокна; пряжа и ткани из бумажной пряжи). Также устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты и тому подобное.
В то же время закон повышает полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.
Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бунт на съезде. Почему судьи ослушались Зеленского и выиграли битву за Высший совет правосудия
|Вадим Денисенко о Центре противодействия дезинформации: Показательным было то, что не представили руководителя
|Наказать за Харьковские соглашения Порошенко
|Курс доллара на межбанке поднялся на копейку. Объемы торгов планомерно растут
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский подписал закон об унификации ставок ввозной пошлины на текстильное сырье
|Расходы Фонда соцстрахования на оплату больничных выросли в феврале на 38%
|Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона
|Метпредприятия Украины за 2 мес. нарастили потребление газа на 6,5%, электроэнергии на 4,9%
|Нефть 12 марта продолжает дешеветь в рамках коррекции
|Розничные сети АЗС за неделю (5-12 марта) подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л
|Вадим Денисенко о Центре противодействия дезинформации: Показательным было то, что не представили руководителя
Это интересно
|Пользователи Google Maps скоро смогут дорисовывать неотмеченные дороги и исправлять существующие
|Roblox Corporation взорвала Нью-Йоркскую фондовую биржу. Капитализация компании составляет 40 млрд долларов
|Oppo представила флагман Find X3 Pro со встроенным «микроскопом»
|Стать владельцем Bentley теперь можно за 550 долларов
|Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле
|Volvo XC60 обновился и стал «умнее»
|Защита Denuvo появится в PlayStation 5