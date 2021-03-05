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Рада приняла за основу законопроект «О мультимодальных перевозках»
13:44 05.03.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект о мультимодальных перевозках (№4258).
Соответствующую законодательную инициативу на заседании в пятницу поддержали 262 народных депутата.
Законопроект предлагает ввести в Украине понятие мультимодальной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа мультимодальной перевозки, оператора и заказчика такой перевозки, определение договора мультимодальной перевозки, его условий, прав и обязательств сторон, основных принципов госрегулирования и госпомощи касательно данного вида перевозок.
Проектом закона, в частности, предлагается закрепить право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозки груза на основании составления единого договора касательно всех этапов перевозки независимо от изменения видов транспорта и осуществлять перевозки груза по одному перевозному документу, по которому стороны достигли согласия.
Кроме того, предусмотрено, что во время предоставления услуги по мультимодальной перевозке грузов ответственность оператора за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза для мультимодальной перевозки и до момента его выдачи.
Для получения возмещения убытка за потерянный (поврежденный) груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждения или потеря груза или кто из перевозчиков не выполнил обязательства своевременной доставки груза.
Проектом закона также предусмотрено установление предельного размера ответственности оператора мультимодальной перевозки в специальных правах заимствования соответственно действующей международной практики.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины поддержал законопроект о мультимодальных перевозках в конце октября 2020 года.
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