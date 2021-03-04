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Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек
22:34 04.03.2021 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом вводится учет трудовой деятельности работников в электронной форме, включая использования этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы, для заключения трудового договора, назначение пенсий и тому подобное.
Документом на законодательном уровне также регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
"Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", - отмечается в сообщении.
При этом законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.
После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.
Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.
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