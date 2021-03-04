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Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей
Место проведения очередного съезда судей было перенесено в связи с угрозой усиления радикальных настроений и возможных попыток блокировать работу съезда. Соответствующее решение было принято на заседании Совета судей Украины в четверг, сообщает пресс-служба Совета.
"XVIII очередной съезд судей Украины должен был состояться в марте 2020 года. Однако, с целью минимизации рисков распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, он был перенесен на неопределенный срок. С учетом вышеизложенного, местом проведения XVIII очередного съезда судей Украины был определен Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (г. Киев, аллея Небесной Сотни, 1), концертный зал которого способен разместить более 2000 человек", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Избранное место проведения съезда вызвало недовольство со стороны ряда общественных организаций, которые, заявляют в Совете, "выступили с призывами сорвать проведение съезда, блокировать его работу, вплоть до применения физического насилия против участником собрания" в связи с тем, что рядом с местом проведения, бывшим "Октябрьским дворцом", погибли Герои Небесной Сотни.
"Мы с большим уважением относимся к жертвенности невинно убитых борцов за украинскую государственность, разделяем горе их родных, никогда не позволим себе глумиться над их памятью. Но, мы не можем согласиться с тем, чтобы демократические ценности, за которые отдали свою жизнь Герои Революции достоинства, были изуродованы радикально настроенными силами, которые угрожают забросать "коктейлями Молотова" делегатов съезда судей Украины", - заявили в Совете.
"Учитывая то, что правоохранительные органы заявляют об усилении радикальных настроений накануне съезда, можно предположить, что заказчики дестабилизации заинтересованы в реализации наихудшего сценария, в итоге которого - ликвидация независимости судей и полная остановка правосудия до ликвидации судебной власти как таковой. Мы не можем этого допустить, как и не можем допустить того, чтобы отдельные силы использовали память погибших в довольно сомнительных целях, а потому Совет судей Украины принял решение изменить место проведения XVIII очередного съезда судей Украины", - указывается в сообщении.
Совет судей также призвал лидеров государства приложить максимум усилий для обеспечения безопасности съезда, и обратился к международным партнерам с просьбой обратить внимание на искусственное обострение ситуации вокруг судебной власти в Украине.
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