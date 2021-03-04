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Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №85/2021 обнародован на сайте президента.
В указанном решении СНБО его целью указано "обеспечение реализации права граждан Украины относительно приобретения гражданства (подданства) других государств и противодействие использованию двойного (множественного) гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины".
Для этого Кабмину вместе с Центризбиркомом и СБУ поручено в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным или множественным гражданством.
В частности, необходимо провести анализ в части правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также занимать руководящие посты на стратегических госпредприятиях. Также нужно проанализировать вопрос досрочного прекращения такими лицами вышеуказанных полномочий.
По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства: претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме того, предусматривается запрет претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.
Также поручено разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.
Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.
Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.
Также поручено предусмотреть ответственность за представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства и процедуру проверки информации о наличии двойного гражданства.
Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.
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