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Рада провалила законопроекты о легализации оружия
17:46 04.03.2021 |
Верховная Рада отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах.
Рекомендованный профильным комитетом законопроект № 4335 набрал 88 голосов при необходимых 226, передает Интерфакс-Украина.
При этом, альтернативный проект акта №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов (его поддержали 74 парламентария).
Народные депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.
Напомним, 2 марта на 10 дней приостанавили оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия. Днем ранее, 1 марта, глава Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
Причиной такого решения стало обнаружение коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.
По словам Клименко, разрешения предоставлялись с грубыми нарушениями, "иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие". По его информации, правоохранителям удалось узнать о более 2 тыс. незаконных случаев выдачи разрешения.
"Каждое личное дело собственника оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданные с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято", - подчеркнул глава Национальной полиции.
Кроме того, он подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты разных уровней, и представители органов государственной власти.
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