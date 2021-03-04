Игорный бизнес: Рада отклонила законопроекты, устраняющие правовую коллизию

Верховная Рада отклонила законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" (относительно устранения противоречия касательно порядка формирования Уполномоченного органа)" и два альтернативных ему.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

За принятие данных законопроектов в первом чтении проголосовали меньше минимально необходимых 226-ти депутатов. Парламентариям также не удалось ни один из проектов отправить на доработку.

Законопроекты имели целью устранить коллизии в Законе "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" в части формирования Уполномоченного органа.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 14 июля приняла закон "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" (законопроект № 2285-д). Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 27 июля, а Президент Владимир Зеленский - 11 августа.

Закон вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и создает исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

В то же время, он содержит положения, которые не согласуются между собой и образуют коллизии.

В частности, закон предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров по результатам конкурса в порядке, определенном данным законом, а конкурсная комиссия образуется при Кабинете Министров. В то же время, закон также содержит положения, предусматривающие формирование комиссии комитетом Верховной Рады.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов 23 сентября проинформировал, что правительство решило создать в Украине Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. В ней будут работать 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии. Она будет расположена в Киеве на бульваре Леси Украинки, 26.

КМУ 21 октября назначил Ивана Рудого председателем этого органа, а также двух из шести членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

До этого, больше 10 лет в Украине действовал запрет на игорный бизнес.