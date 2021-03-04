Финансовые новости
- |
- 04.03.21
- |
- 11:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский ветировал закон о защите обличителей коррупции, который критиковали в ЕС
08:11 04.03.2021 |
Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции "по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба президента.
В частности, документом вводится функционирования Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься в известность обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состояние и результаты рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.
"Вместе с тем цель и цели обработки данных о обличителей законом не определяются, а не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портала. Не определено порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирования является НАПК "- отмечается в сообщении.
Отмечается, что такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом.
"Вето применено через предложение вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях ", - подчеркнул Зеленский.
Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ветировать и вернуть на доработку закон, касающийся защиты обличителей коррупции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака
|Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ
|Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей
|Хайп от санкций проходит: Когда Зеленский посадит кого-то из «слуг»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы заплатили 202 миллиона гривень транспортного налога за дорогостоящие автомобили в 2020 году
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.21
|Глава НАПК внес предписание Шмыгалю и руководителю «Энергоатома»
|Зеленский ветировал закон о защите обличителей коррупции, который критиковали в ЕС
|Золото 4 марта продолжает дешеветь на укреплении доллара
|Нефть дорожает 4 марта в ожидании решений ОПЕК+
Это интересно
|Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon
|Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C
|Определен победитель конкурса «Автомобиль года-2021»
|Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
|Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
|Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков
|В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению