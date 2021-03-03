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Рада приняла в 1-м чтении законопроект о возобновлении работы ВККС
15:32 03.03.2021 |
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Принятие соответствующего законопроекта № 3711-д поддержали 227 народных депутатов на пленарном заседании в среду.
Законопроект устанавливает, что ВККС должна состоять из 16 членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса на 4 года.
Проект законодательного акта предусматривает определение порядка формирования ВККС. В частности, авторы документа предлагают, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и еще три - Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины, Национальной академией правовых наук Украины.
В то же время, согласно рекомендациям Венецианской комиссии,предлагается первый состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели сформировать из трех судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов. Этот состав комиссии, в свою очередь, сформирует новый состав ВККС и будет работать в течение года.
Кроме того, законопроект предлагает уточнить полномочия ВККС. Так, предполагается, что комиссия будет, в частности, утверждать форму и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность судьи, их анкеты, порядок составления отборочного экзамена и методику оценки его результатов. Также к полномочиям ВККС предлагают отнести утверждение регламента, определяющий порядок ее работы.
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