Рада приняла в 1-м чтении законопроект о возобновлении работы ВККС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Принятие соответствующего законопроекта № 3711-д поддержали 227 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Законопроект устанавливает, что ВККС должна состоять из 16 членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса на 4 года.

Проект законодательного акта предусматривает определение порядка формирования ВККС. В частности, авторы документа предлагают, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и еще три - Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины, Национальной академией правовых наук Украины.

В то же время, согласно рекомендациям Венецианской комиссии,предлагается первый состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели сформировать из трех судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов. Этот состав комиссии, в свою очередь, сформирует новый состав ВККС и будет работать в течение года.

Кроме того, законопроект предлагает уточнить полномочия ВККС. Так, предполагается, что комиссия будет, в частности, утверждать форму и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность судьи, их анкеты, порядок составления отборочного экзамена и методику оценки его результатов. Также к полномочиям ВККС предлагают отнести утверждение регламента, определяющий порядок ее работы.

