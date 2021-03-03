Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время – 1-е чтение законопроекта

Верховная Рада планирует отменить переход на летнее и зимнее время в Украине.

Соответствующий законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) на пленарном заседании в среду в первом чтении поддержали 277 народных депутатов.

"Ежегодно переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (24 октября), на воскресенье (25 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним", – отметается в пояснительной записке.

Так, статья 5 данного законопроекта предусматривает, в частности то, что сезонный переход времени на территории Украины впредь осуществляться не будет.

Автор законодательной инициативы, которым выступил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, подчёркивает, что такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Инициатор законопроекта считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора – Российской Федерации.

"Основная идеология этого законопроекта – ввести естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов", – отметил Стефанчук во время рассмотрения законопроекта в зале заседаний Верховной Рады в среду.

В случае принятия законопроекта в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".