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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада предварительно поддержала увеличение алиментов на ребенка

14:06 02.03.2021 |

Право

 

Верховная Рада приняла за основу решение о внесении изменений в Семейный кодекс относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскающихся на ребенка с других членов семьи и родственников.

Соответствующее решение поддержали 239 депутатов, сообщает "Суспильне".

В пояснительной записке указано, что проектом закона предлагается ввести минимальный размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от обязательства содержать ребенка, на уровне 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

При этом документ вносит изменения в ч.2 ст.272 Семейного кодекса, которыми предусмотрено, что совокупный размер алиментов, взыскающихся на ребенка не только с родителей, но и с других членов семьи и родственников, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Сейчас же он составляет 30% от прожиточного минимума.

Также сейчас размер временной помощи рассчитывается как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка, который может быть взысканный с родителей, составляет для детей до 6 лет - 929,5 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1 159. В свою очередь, совокупный размер алиментов для детей, который может быть взысканный с других членов семьи и родственников, не может быть меньшим, чем 557,7 грн для детей до 6 лет и 695,4 грн - для детей до 18 лет.
По материалам: БизнесЦензор
 

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