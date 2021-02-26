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Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений Совета
16:19 26.02.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 19 февраля "О состоянии выполнения решений СНБО".
Текст соответствующего указа №77/2021 от 26 февраля размещен на сайте главы государства. Документ вступает в силу со дня его официальной публикации. Контроль над выполнением введенного в действие решения возлагается на секретаря СНБО.
Решение СНБО предусматривает обязанность Кабинета министров обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента, а также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.
Премьер должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО, введенными в действие указами президента.
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