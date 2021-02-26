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Пакет законопроектов Зеленского о налоговой амнистии зарегистрирован в Раде
23:20 25.02.2021 |
В четверг в Верховной Раде Украины зарегистрировали пакет законопроектов о налоговой амнистии авторства Президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, передает УНН.
Так, Зеленский в четверг зарегистрировал:
- законопроект № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет;
- законопроект № 5154 о внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет;
- законопроект № 5155 о внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет;
- законопроект № 5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
Тексты этих законопроектов на сайте ВР пока отсутствуют.
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