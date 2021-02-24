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В Украине могут урегулировать работу фрилансеров
21:46 24.02.2021 |
Кабмин на заседании 24 февраля одобрил законопроект, которым создается возможность заключения трудового договора с нефиксированным рабочим временем, что, в частности, урегулирует работу фрилансеров.
Об этом сообщает Минэкономики на Правительственном портале.
Так, законопроект регулирует трудовые отношения, в которых невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы. Речь идет и о работе фрилансеров.
Документом предлагается введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем. Стороны могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. Оплата труда осуществляется только за то время, когда работа фактически выполняется.
Работник со своей стороны получит все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде. В частности, относительно надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения с нее, выплаты заработной платы.
В Минэкономики добавили, что законопроектом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.
"Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены права и гарантий, установленных законодательством о труде", - говорят в Минэкономики. "В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников", - комментирует изменения заместитель министра по вопросам цифрового развития Игорь Дядюра.
Отмечается, что документ разрабатывался Минэкономики в сотрудничестве с работодателями и профсоюзами, "что обеспечило баланс интересов всех заинтересованных сторон".
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