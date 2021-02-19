Рада установила льготную нулевую ставку ввозной пошлины на ряд товаров

Верховная Рада приняла законопроект №4410 «О внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности», которым установлена ​​льготная нулевая ставка ввозной пошлины на товары легпрома, которые не производятся в Украине.

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовали 307 народных депутатов.

Принятым законопроектом устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нитки 50 - 53 группы УКТ ВЭД).

Кроме этого, вводятся льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

Подготовленный Минфином законопроект унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения таможенного оформления таких товаров и содействия развитию легкой промышленности.

Такая унификация предусматривает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения (по 255 подкатегориям) или повышения (по 25 подкатегориям) действующих ставок.

Важно, что предложенная унификация не превышает связанных ставок в рамках обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВОТ», - отмечает заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Законопроектом предлагается установить следующие льготные ставки ввозной пошлины:

в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нитки 50 - 53 группы УКТ ВЭД), а также, по предложению Минэкономики, на искусственные волокна товарных позиций 5505, 5506 и 5507;

в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

Также при подготовке проекта закона Минфином были учтены предложения Минэкономики относительно необходимости сохранения действующих льготных ставок в размере 5% на ткани смешанные хлопчатобумажные (код 5211), поскольку данные виды тканей производятся в Украине - для защиты отечественного производителя.

Кроме того, предлагается повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10% (105 товарных подкатегорий).

В Министерстве отмечают, что положения законопроекта не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.