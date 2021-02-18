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Рада назначила доцента юракадемии Кичуна судьей КС
Верховная Рада назначила ученого-конституционалиста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.
Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на пленарном заседании в четверг.
Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В декабря 2019 года он подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.
Кроме Кичуна, на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (субъект представления - фракция "Батькивщина"), Юрий Павленко (по квоте "Оппозиционной платформы - За жизнь") и Руслан Сидорович (по квоте "Голоса").
После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).
Судьей КС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, достигший ко дню назначения сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, являющийся юристом с признанным уровнем компетентности.
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