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Рада приняла за основу законопроект о частных детективах
15:58 17.02.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О частной детективной деятельности".
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3010 в первом чтении проголосовали 334 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.
Проект закона состоит из 22 статей, объединенных в пять разделов, регламентирующи сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг, устанваливающих требования к частным детективам, их права права и обязанности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.
Также законом определяются обязанности субъекта частной детективной деятельности в части учета предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг.
Среди прочего, частным детективам предлагается предоставить право собирать, фиксировать и исследовать сведения для рассмотрения дел в уголовном, гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве.
Детективы также могут заниматься поиском информации из открытых источников с целью подготовки деловых переговоров заказчика, поиском лиц, местонахождение которых неизвестно, выявлением фактов незаконного (несанкционированного) сбора информации с целью использования сведений, составляющих коммерческую тайну заказчика, а также поиском должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств, а также принадлежащего им имущества и других активов.
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