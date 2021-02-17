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Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»
Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление дает возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".
Постановление было принято во время заседания правительства 17 февраля.
Документом предоставляется возможность получения услуги по обмену или заказу водительского удостоверения через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" и отражения в дальнейшем удостоверения водителя в мобильном приложении "Дія".
Согласно постановлению, функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать услугу по:
* обмена водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия - при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
* обмена водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего пользования;
* обмена водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
* получения удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного
Напомним, Верховная рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении "Ді" к бумажным.
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