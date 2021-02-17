Рада поддержала в 1-мчтении законопроект о заочном осуждении - 299 голосов «за»

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

За соответствующий законопроект №2164 на заседании в среду проголосовали 299 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основаниями для объявления в розыск подозреваемого являются основания, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания считать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины"

"Для того чтобы сейчас заочно осудить человека - всех тех, кто сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, сбежавших "беркутовцев", надо человека объявить в межгосударственный или международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только по странам СНГ. Россия нам говорит, что: мы не выдадим этого человека, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации... Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все же де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить", - сказала член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос") при обсуждении законопроекта.