Рада восстановила конкурсы на должности в госслужбе

Верховная Рада возобновила проведение конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина.

За соответствующий законопроект № 4531 "О внесении изменений в некоторые законы о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" во втором чтении и в целом проголосовали 289 народных депутатов.

Законопроект предусматривает объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Так, конкурсы на должности государственной службы категории "А" объявляются в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона, на должности государственной службы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев со дня вступления закона.

Согласно законопроекту контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за COVID-19, заключенные до вступления в силу этого закона, действуют до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более пяти месяцев со дня вступления в силу этого закона для должностей категории "А"; и в течение одного года со дня вступления в силу данного закона для должностей государственной службы категорий "Б" и "В".

Законопроект также предлагает установить, что специальная проверка согласно закону о предупреждении коррупции не проводится в отношении лиц, которые назначаются на должности госслужбы или в органы местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими госслужбы на период действия карантина, установленного Кабмином для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась специальная проверка во время подписания соответствующего контракта.

Согласно изменениям, в случае, если должность министра является вакантной более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Изменения также предусматривают, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров Украины не может быть подана больше трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной Рады.

Законопроект, в частности, вносит изменения в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров Украины", "О центральных органах исполнительной власти".