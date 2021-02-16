Рада одобрила введение обязательной платы при заборе воды из каналов Госводагентства

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3969 в первом чтении проголосовали 324 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его разработки указана необходимость урегулирования отношений между первичными водопользователями - управлениями каналов и первичными водопользователями - "крупными предприятиями".

Авторы документа отмечают, что сейчас предприятия жилищно-коммунального хозяйства отказываются оплачивать услуги по транспортировке воды и не заключают договоры с управлениями каналов Госводагентства, поскольку управления не являются первичными водопользователями в понимании закона.

При этом ежегодно из таких каналов на нужды коммунального хозяйства отбирается более 160 млн куб. м воды. В то же время управления каналов не имеют средств на поддержку в рабочем состоянии соответствующей инфраструктуры для транспортировки воды.

Согласно расчетам авторов законопроекта, внесение предложенных изменений в Водный кодекс позволит обеспечить поступления в бюджет водохозяйственных организаций в объеме до 140 млн грн в год.

Для этого законом предложено установить, что забор и использование воды из каналов, водохозяйственных систем, водопроводов (водопроводов) межбассейнового и внутрибассейновых перераспределения водных ресурсов должно осуществляться на основании разрешения на специальное водопользование и оплатного договора, заключение которого является обязательным.