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МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко
16:44 12.02.2021 |
Принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия является необходимым, однако Министерство внутренних дел Украины против в части оборота короткоствольного оружия, отмечает заместитель главы МВД Антон Геращенко.
"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", - приводит слова замминистра пресс-служба МВД.
Геращенко отметил, что на сегодняшний день с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет, и нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие.
В МВД напомнили, что законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и альтернативный законопроект №4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде.
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