В Раде планируют обязать естественные монополии проводить закупки на ProZorro

Группа народных депутатов инициирует отнесение операторов систем распределения газа, электроэнергии, водо- и теплоснабжения к заказчикам, осуществляющим закупки исключительно через систему ProZorro.

Об этом говорится в законопроекте №5020 о внесении изменений в закон о государственных закупках относительно закупок естественных монополий, обнародованном на портале Верховной Рады.

"Целью законопроекта является уточнение положений Закона Украины "О публичных закупках" для обеспечения прозрачных механизмов ведения деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по распределению природного и нефтяного газа трубопроводами, распределению электрической энергии по электросетям, централизованному водоснабжению, водоотводу, транспортировке тепловой энергии" , - говорится в объяснительной записке к проекту.

Документом предлагается установить, что перечисленные субъекты хозяйствования являются заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках".

"Принятие законопроекта обеспечит качественное и прозрачное управление газораспределительными и электрическими сетями, а также системой централизованного водоснабжения и водоотвода, что является предпосылкой внедрения полноценного рынка газа в Украине, в том числе для обеспечения свободного выбора поставщиков на уровне бытовых потребителей", - подчеркивается в объяснительной записке.

В обосновании указывается, что в странах ЕС на естественные монополии накладывают жесткие требования относительно прозрачности и подотчетности. Тарифы операторов сетей регулируются с целью защиты потребителей от необоснованных затрат, с одной стороны, и стимулирования надлежащих инвестиций в инфраструктуру - с другой.

В то же время, в Украине из-за неиспользования системы ProZorro и нераскрытия затрат неизвестно, насколько обоснованными являются затраты таких естественных монополий, которые потом учитывают в тарифах.

Естественная монополия - это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке является более эффективным при условии отсутствия конкуренции в результате технологических особенностей производства (в связи с существенным уменьшением затрат на единицу товара по мере увеличения объемов производства). Товары (услуги), производимые субъектами естественных монополий, не могут быть заменены в потреблении другими товарами (услугами).

В соответствии со статьей 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», субъект хозяйствования занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке товара, если на этом рынке у него нет ни одного конкурента или он не испытывает значительной конкуренции в результате ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования к закупке сырья, материалов и сбыту товаров, наличия барьеров для доступа на рынок, наличия льгот либо других обстоятельств.