В Украине узаконили электронную трудовую книжку. Переходный период – 4 года

Депутаты Верховной Рады 265 голосам приняли во втором чтении законопроект №3623 об учете трудовой деятельности работника в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц... и регулируется механизм сбора, обработки и использования этой информации для подтверждения стажа работы и назначения пенсий", - говорится в сообщении.

Согласно принятому закону, ведение учета трудовой деятельности будет полностью проходить в электронной форме с 2025 года. До этого времени действует переходной период, когда параллельно будут использоваться как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.

Данные электронной трудовой книжки будут использоваться, в том числе, и для автоматического определения размера пенсии по возрасту без личного обращения человека в Пенсионный фонд. При этом сохраняется возможность отложить выход на пенсию, если человек продолжает работать и после достижения пенсионного возраста. В этом случае размер будущей пенсии будет увеличиваться на 0,5-0,7%.

При автоматическом расчете пенсии электронная система будет давать рекомендации о наиболее выгодном варианте и дате назначения пенсии.