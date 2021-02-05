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Рада планирует усилить прозрачность системы реализации арестованного имущества
16:30 05.02.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3360-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".
Как передает корреспондент Укринформа, проект поддержали 276 народных депутатов.
"Целью проекта закона является создание законодательных предпосылок для усиления прозрачности системы реализации арестованного имущества с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности, повышения эффективности исполнения судебных решений, совершенствования нормативного регулирования, а также устранения противоречий между действующими актами в части реализации активов в пределах процедуры исполнительного производства", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд законодательных актов в сфере реализации арестованного имущества в рамках процедуры исполнительного производства.
В частности, предусмотрено исключение процедуры реализации по фиксированной цене.
Также предлагается определить порядок проведения электронных аукционов Кабинетом Министров по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов).
Кроме того, законопроектом предусматривается обеспечение возможности проведения электронных аукционов в способ продажи имущества с возможностью понижения начальной цены; введение процедур, которые обеспечат прозрачную реализацию активов, а также совершенствование процедуры реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.
Авторы прогнозируют, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность системы реализации арестованного имущества в процедуре принудительного обращения взысканий с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности, а также потенциально повысить эффективность принудительного исполнения судебных решений.
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