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Рада разделила функции АМКУ в конкурентной политике и работе с обжалованием тендеров
13:49 05.02.2021 |
Верховная Рада приняла во втором повторном чтении законопроекта №3132 об усовершенствовании работы Антимонопольного комитета (АМКУ), предполагающий внедрение в ведомстве института уполномоченных по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в целом проголосовало 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
"Этот законопроект - первый шаг в комплексной антимонопольной реформе. Он разделяет функции АМКУ в конкурентной политике и как органа обжалования в публичных закупках", - пояснила в комментарии агентству автор законопроекта, замглавы парламентского комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа ("Слуга народа").
Как указано в пояснительной записке, законопроект отдельно определяет полномочия АМКУ как органа обжалования в публичных закупках и предусматривает создание Комиссии по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере публичных закупок. Она должна состоять, как минимум, из трех госуполномоченных комитета по рассмотрению таких жалоб.
"Фактически сейчас госуполномоченные АМКУ вместо расследования антиконкурентных сговоров занимаются обжалованием тысяч тендеров и разбираются, кто и как закупил молоко для школ. Это важная функция для того, чтобы государственные средства использовались эффективно, но во всем мире обжалованием тендеров занимается отдельная палата или отдельный орган, а не уполномоченный антипономольного органа", - пояснила Пидласа.
Таким образом, после вступления закона в силу АМКУ получит отдельных госуполномоченных, которые будут заниматься исключительно обжалованиями тендерных закупок, добавила она.
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