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Рада намерена разрешить адвокатам, нотариусам и арбитражным управляющим устраиваться на работу в госслужбу
16:00 05.02.2021 |
Верховная Рада намерена расширить круг лиц, которые могут претендовать на должности в государственной службе.
За соответствующий законопроект № 4361 "О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на вступление на государственную службу" в первом чтении проголосовало 268 народных депутатов.
Согласно предлагаемым изменениям, круг лиц, которые могут претендовать на работу в госслужбе, расширяется за счет адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данные категории лиц имеют подтвержденную установленным законом высокую квалификацию, которая позволяет им принимать участие в донаборе на должности в госслужбе.
"Целесообразность привлечения вышеуказанной категории лиц к возможности претендовать на занимание должностей в государственной службе обусловлено, прежде всего, профессиональными характеристиками и специфическими законодательными требованиями... среди которых можно выделить наличие высшего юридического образования и стажа работы в области права, конкретные сроки которого зависят от профессиональной сферы деятельности лиц (адвокатура - от 2 лет, нотариат - от 6 лет, деятельность арбитражных управляющих - о 3 лет)", - говорится в пояснительной записке.
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