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Рада узаконила дистанционную работу
23:26 04.02.2021 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени".
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4051 во втором чтении проголосовали 322 народных депутата.
Законом вводится два самостоятельных вида (формы) работы - дистанционная и надомная, а также работа с гибким режимом рабочего времени.
Работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе предоставляется право получать сведения о месте жительства или месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).
Законом обеспечена возможность ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.
Законом также обеспечена возможность работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.
При этом на собственника или уполномоченный им орган возложены обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.
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