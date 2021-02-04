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Рада упорядочила отдельные вопросы защиты обличителей коррупционеров
15:32 04.02.2021 |
Верховная Рада упорядочила в законодательстве отдельные вопросы защиты обличителей.
За соответствующий законопроект № 3450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочивания отдельных вопросов защиты обличителей" во втором чтении и в целом проголосовали 253 народных депутата.
Как отмечается в пояснительных документах к законопроекту, благодаря внесенным изменениям в закон Украины "О предотвращении коррупции", создана правовая основа для осуществления информации обличителей через единый портал сообщений, что будет способствовать упорядочиванию процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.
Законопроект также вносит ряд изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства, которые гарантируют реализацию права обличителей на защиту суда со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи.
Согласно принятому законопроекту, размер вознаграждения обличителей составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству убытка от преступления после принятия обвинительного приговора суда и возмещения в доход государства (в порядке конфискации, специальной конфискации) денег, ценностей и другого имущества или денежной суммы, которая отвечает стоимости такого имущества.
Размер вознаграждения не может превышать 3 тыс минимальных заработных плат, установленных во время совершения преступления.
"Сообщение должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений..., которые могут быть проверены. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о совершении, коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией", - говорится в законопроекте.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время обсуждения законопроекта во втором чтении народные депутаты согласились внести в законопроект некоторые правки, предложенные народным депутатом Сергеем Власенко (фракция "Батькивщина"). В частности, обличитель, сообщающий о коррупции, должен основываться на обоснованных фактах, свидетельствующих о коррупции.
"Хотя сессионный зал принял ключевую правку, исключив возможность анонимов как таковых, но в дальнейшем в законе анонимки остались и остались те сталинские механизмы привлечения людей к анонимным сообщениям против кого-либо, прикрываясь будто бы борьбой с коррупцией", - заявил Власенко после обсуждения законопроекта.
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