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Рада приняла закон о финансовом лизинге
12:15 04.02.2021 |
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1111 "О финансовом лизинге".
Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов.
Документом предусматривается создать необходимые предпосылки для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта, а, следовательно, и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета.
Документ предлагает усилить на законодательном уровне защиту прав потребителей лизинговых услуг, в частности, от недобросовестных действий лизингодателей, расширить предложения на рынке долгосрочных ресурсов для украинских предприятий и удешевить лизинговые услуги для лизингополучателей.
Как сообщалось, инициатором законопроекта №1111 выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, проект был зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года.
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