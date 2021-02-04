Финансовые новости
- |
- 04.02.21
- |
- 01:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада устранила противоречия при составлении устава ООО
22:09 03.02.2021 |
Верховная Рада внесла изменения в Хозяйственный кодекс для устранения правовых коллизий в требованиях к уставу обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3497 во втором чтении проголосовало 318 народных депутатов.
В пояснительной записке к документу целью его принятия указано устранение существующей коллизии между законом "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Хозяйственным кодексом.
В частности, в Хозяйственном кодексе содержится требование относительно указания в учредительных документах указанных обществ доли участников в его уставном капитале, а в законе "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственности" такого требования нет.
Для решения этой проблемы законом исключена норма Хозяйственного кодекса об определении в учредительных документах указанных обществ размера долей участников в уставных капиталах.
При этом перед голосованием депутаты не поддержали поправку, которой предлагалось установить, что устав общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью может также содержать иные сведения, не противоречащие Кодексу.
Как отмечало Главное экспертное управление Верховной Рады, в итоге в уставе ООО и ОДО в обязательном порядке должны быть указаны только следующие сведения:
* полное и сокращенное (при наличии) наименование общества;
* органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений;
* порядок вступления и выхода из него.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
|Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK
|Новая коалиция: Почему у Тимошенко со «слугами» все может закончиться как с «Партией регионов»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ливан будет импортировать молоко из Украины
|Рада устранила противоречия при составлении устава ООО
|Рада введет уголовную ответственность за мошенничество с НДС
|Рада повысила штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в десятки раз
|Полномочия Бюро экономической безопасности: Рада одобрила законопроект
|Реализация промпродукции в 2020 году осталась на позапрошлогоднем уровне - Госстат
Это интересно
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию
|General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле
|Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов
|Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster