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Рада введет уголовную ответственность за мошенничество с НДС
22:00 03.02.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины".
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3959-1 в первом чтении проголосовало 239 народных депутатов.
Законопроектом предлагается определить законодательную основу для создания и реализации отдельных задач Бюро экономической безопасности, в частности урегулировать ответственность сотрудников Бюро за административные правонарушения, ввести ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности.
При этом в законопроекте предложено предусмотреть уголовную ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость (ст. 222-2 УК в редакции проекта), как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции Бюро экономической безопасности.
"Определение отдельного состава преступления о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость позволит эффективно расследовать факты хищения или завладение бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также избежать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 Уголовного Кодекса", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Также вносятся изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины.
Как сообщалось, 28 января Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.
При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности. Источник: https://biz.censor.net/n3245842
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