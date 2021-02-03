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Полномочия Бюро экономической безопасности: Рада одобрила законопроект
19:00 03.02.2021 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №3959-1 о внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщается на сайте Рады.
В частности, законопроект вносит изменения в Кодекс об админнарушениях:
* определяется ответственность работников Бюро экономической безопасности, которые имеют специальные звания, за административные правонарушения по дисциплинарным уставам;
* предусматривается административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности.
"В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость, как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции Бюро экономической безопасности Украины.
Определение отдельного состава преступления о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость даст возможность для эффективного расследования фактов хищения или завладения бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также позволит избежать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 УК", - говорится в сообщении.
Также в Уголовном процессуальном кодексе определяется основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности Украины.
Кроме этого, за оперативными подразделениями БЭБ закрепляются полномочия осуществления негласных следственных (розыскных) действий. Также предлагаются другие изменения для надлежащего предварительного расследования уголовных преступлений, отнесенных к подследственности БЭБ.
Напомним:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности", создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №4090, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции.
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