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Рада одобрила законопроект о внесении в земкадастр сведений о госгранице
08:53 03.02.2021 |
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3987 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины».
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержали 294 народных депутата.
Согласно пояснительной записке, принятие документа позволит внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы.
Отмечается, что на сегодняшний день Украиной заключены соответствующие международные договоры по вопросам государственной границы со всеми сопредельными государствами, а именно: с Республикой Польша, Словацкой Республикой, Венгрией, Румынией, Молдовой, Беларусью, Российской Федерацией.
"Указанными международными договорами Украины предусмотрено установить государственную границу между Украиной и соответствующим сопредельным государством согласно документам демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы, в частности, протоколов-описаний прохождения линии государственной границы; топографических карт с графически нанесенной на них линией государственной границы; протоколов пограничных знаков; приложений и дополнений к этим документам", - говорится в пояснительной записке.
В то же время, подчеркивается, что к документам, в соответствии с которыми устанавливается государственная граница Украины, не относится техническая документация; материалы геодезических изысканий и землеустроительного проектирования; план линии государственной границы Украины; описание границ пограничной полосы и т. п.
«Поэтому существует настоятельная необходимость внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (с Республикой Польша и Румынией), редемаркации (со Словацкой Республикой и Венгрией) и делимитации (с Республикой Беларусь, Республикой Молдова и Российской Федерацией)» , - добавляют авторы законодательной инициативы.
Как сообщалось, проект закона № 3987 был внесен в Верховную Раду Кабинетом Министров 14 августа 2020 года. 4 ноября парламент принял документ в первом чтении.
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