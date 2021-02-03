Рада планирует разрешить третейским судам рассматривать споры по защите прав потребителей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3411 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов с целью возобновления доверия к третейскому разбирательству".

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.

Проект закона предусматривает внесение изменений в законы "О третейских судах" и "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований». Предлагается предусмотреть изменение порядка государственной регистрации третейских судов, в частности определить Министерство юстиции единственным субъектом государственной регистрации постоянно действующих третейских судов.

Кроме этого предлагается усилить требования по организации, при которых могут образовываться постоянно действующие третейские суды, а именно определить, что такие организации должны быть неприбыльными и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, а срок их деятельности с момента государственной регистрации в качестве юридического лица до принятия решения об образовании третейского суда должен составлять более пяти лет.

Авторы законодательной инициативы предлагают расширить полномочия Третейской палаты Украины, в частности отнести к ее полномочиям установление соответствия основателя создаваемого постоянно действующего третейского суда требованиям закона и предоставление соответствующего заключения, а в случае невыполнения основателем требований закона Третейское палата обращаться в орган госрегистрации с соответствующим заявлением.

О компетенции суда, то парламентарии предлагают определить, что в судах могут рассматриваться споры по защите прав потребителей (положение вступает в силу через три года со дня вступления в силу данного закона).

Кроме того, разделом II «Заключительные и переходные положения» проекта закона предусмотрено осуществление перерегистрации постоянно действующих третейских судов в соответствии с новыми требованиями закона.

Деятельность постоянно действующих третейских судов, не обратятся в орган государственной регистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.

При этом депутаты не поддержали два альтернативных законопроекты - №№ 3460 "О внесении изменений в Закон Украины "О третейских судах" относительно приведения норм закона с требованиями международных правил арбитража и действующего законодательства, повышение прозрачности деятельности третейских судов, расширение их использования юридическими и физическими лицами" и 3045-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно совершенствования порядка деятельности третейских судов и повышение ответственности третейских судей с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству) ".